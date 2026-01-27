Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack
Eenvoudig in gebruik, manoeuvreerbaar en batterijaangedreven. De BD 50/70 R Bp Pack Classic Ride-on schrob-/zuigmachine is een uiterst compact toestel met discborstel. Batterij en bijhorende lader zijn inbegrepen.
Dankzij zijn smalle, compacte design is de batterijaangedreven BD 50/70 R Bp Pack Classic opzitschrob-/zuigmachine uiterst eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren. Dit toestel past zelfs in een kleine lift! Daardoor biedt deze schrob-/zuigmachine, aangedreven met krachtige 105Ah batterijen, een serieus alternatief voor bestaande walk-behindmachines met maar liefst 70 liter tankinhoud. Dankzij de kleurcodering van de bedieningselementen is het toestel erg eenvoudig te gebruiken. Verder springen enkele nuttige slimme details erg in het oog: de standaard Home Base om manuele schoonmaakspullen mee te nemen op het toestel kan ook met draaghaken uitgerust worden. Daarnaast kunnen zelfs een vuilniszak of een voorveegmop snel aan de machine bevestigd worden. Batterijen en aangepaste lader zijn bij levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
GebruiksvriendelijkZelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
discborsteltechniekRobuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Compact en smal ontwerpBijzonder wendbaar apparaat. Goed overzicht over het te reinigen oppervlak. Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Lithium-ion-accu's zijn optioneel verkrijgbaar
- Tijdsbesparing: afhankelijk van de oplader in 2 uur volledig opgeladen. Ook tussentijds opladen is mogelijk.
- Levensduur is vele malen langer dan van een lood-zuur- of gel-accu
- In plaats van 80 procent, zoals gebruikelijk bij conventionele accu's, kan het volle accuvermogen worden benut.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Tractie-aandrijving
|tractie motor
|Werkbreedte borstels (mm)
|510
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|900
|Vers/vuilwatertank (l)
|70 / 75
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2805
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|2000
|accu (V/Ah)
|24 / 105
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Borstelsnelheid (tpm)
|180
|Borstelcontactdruk (g/cm²/kg)
|13 / 20
|gangpad draaien breedte (mm)
|1650
|Waterverbruik (l/min)
|max. 2,3
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Vermogen (W)
|1400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|345
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|100
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- accu
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-vormig
Uitvoering
- Krachtige aandrijving
- Automatische waterstop
- Magneetventiel
- Twee-tank-systeem
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
- Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes