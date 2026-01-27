Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack

Eenvoudig in gebruik, manoeuvreerbaar en batterijaangedreven. De BD 50/70 R Bp Pack Classic Ride-on schrob-/zuigmachine is een uiterst compact toestel met discborstel. Batterij en bijhorende lader zijn inbegrepen.

Dankzij zijn smalle, compacte design is de batterijaangedreven BD 50/70 R Bp Pack Classic opzitschrob-/zuigmachine uiterst eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren. Dit toestel past zelfs in een kleine lift! Daardoor biedt deze schrob-/zuigmachine, aangedreven met krachtige 105Ah batterijen, een serieus alternatief voor bestaande walk-behindmachines met maar liefst 70 liter tankinhoud. Dankzij de kleurcodering van de bedieningselementen is het toestel erg eenvoudig te gebruiken. Verder springen enkele nuttige slimme details erg in het oog: de standaard Home Base om manuele schoonmaakspullen mee te nemen op het toestel kan ook met draaghaken uitgerust worden. Daarnaast kunnen zelfs een vuilniszak of een voorveegmop snel aan de machine bevestigd worden. Batterijen en aangepaste lader zijn bij levering inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack: Gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk
Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display. Korte inwerkingsfasen. Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.
Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack: discborsteltechniek
discborsteltechniek
Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop. Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte. Borstel uitwerpen met voetpedaal.
Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack: Compact en smal ontwerp
Compact en smal ontwerp
Bijzonder wendbaar apparaat. Goed overzicht over het te reinigen oppervlak. Eenvoudig transport.
Optionele toebehoren: veegmop
  • Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
  • Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.
Lithium-ion-accu's zijn optioneel verkrijgbaar
  • Tijdsbesparing: afhankelijk van de oplader in 2 uur volledig opgeladen. Ook tussentijds opladen is mogelijk.
  • Levensduur is vele malen langer dan van een lood-zuur- of gel-accu
  • In plaats van 80 procent, zoals gebruikelijk bij conventionele accu's, kan het volle accuvermogen worden benut.
Specificaties

Technische gegevens

Type aandrijving accu
Tractie-aandrijving tractie motor
Werkbreedte borstels (mm) 510
Werkbreedte afzuiging (mm) 900
Vers/vuilwatertank (l) 70 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 2805
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 2000
accu (V/Ah) 24 / 105
batterijduur (u) max. 2,5
voeding voor acculader (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Borstelsnelheid (tpm) 180
Borstelcontactdruk (g/cm²/kg) 13 / 20
gangpad draaien breedte (mm) 1650
Waterverbruik (l/min) max. 2,3
geluidsniveau (dB(A)) 66
Vermogen (W) 1400
Toegestaan totaal gewicht (kg) 345
Gewicht zonder accessoires (kg) 100
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Verpakkingsinhoud

  • Discborstel: 1 Stuk(s)
  • accu
  • Batterij en lader inbegrepen
  • Zuigbalk, V-vormig

Uitvoering

  • Krachtige aandrijving
  • Automatische waterstop
  • Magneetventiel
  • Twee-tank-systeem
  • Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack
Schrobmachine BD 50/70 R Classic Bp Pack
Videos
Toepassingen
  • Ideaal voor gebruik in supermarkten, winkelcentra of ziekenhuizen
  • Ook geschikt voor het reinigen van productie- en opslagruimtes
Accessoires
Reinigingsmiddel