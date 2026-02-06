Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger NT 22/1 Ap Bp L
Compacte en veelzijdige accu-stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Bp voor veeleisende natte en droge zuigtoepassingen op locaties zonder netstroom. Met ruimtebesparend vlakfilter.
Ontwikkeld voor het opzuigen van vloeistoffen, grof vuil en fijn stof, overtuigt onze accu-stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Bp overal met zijn hoge zuigkracht waar geen netstroom voorhanden is. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in combinatie met de krachtige Kärcher Battery Power+ accu's, die net als de bijbehorende oplader niet bij de levering zijn inbegrepen en apart moeten worden aangeschaft. Onze accu's staan bijzonder lange looptijden van de stofzuiger toe en worden in het apparaat door een klapdeksel goed beschermd tegen invloeden van buitenaf. De compacte afmetingen en het lage gewicht van de NT 22/1 Ap Bp maken het vervoeren en opbergen een stuk makkelijker maar ook het gebruik in beperkte ruimtes en daar waar veel mensen aanwezig zijn. Daarbij is het veelzijdige apparaat uitgerust met een ruimtebesparend vlakfilter en elektronische waterafsluiting. Het specifieke, vlakke Design van de turbinekop maakt het mogelijk om er gereedschappen of dozen op te plaatsen.
Kenmerken en voordelen
Krachtige 36V-Kärcher Battery Power+ accu met een capaciteit van 7,5 Ah
- Zorgt voor een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.
Functionele klapdeksel voor bescherming van het accucompartiment.
- Beschermt de accu tegen vuil en vocht. Met kijkglas.
Laag gewicht en compacte afmetingen
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Containerinhoud (l)
|22
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Vermogen (W)
|max. 575
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 150 (7,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|401 x 372 x 499
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 1.9 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: Cellulose
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Beschermingsklasse: III
Toepassingen
- Voor schoonmaakwerkzaamheden op plaatsen zonder stroomvoorziening
- Voor het schoonmaken van ruimtes waar veel mensen zijn
