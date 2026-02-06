Nat/droog stofzuiger NT 20/1 Me Classic Edition
De robuuste, compacte nat- en droogzuiger NT 20/1 Me Classic met een 20-liter reservoir verwijdert betrouwbaar alle soorten vuil.
De NT 20/1 Me Classic is een robuuste, compacte nat- en droogzuiger uit de NT Classic-serie. De machine is uitgerust met een 20-liter reservoir en overtuigt door het Easy Service Concept, lage bedrijfs- en onderhoudskosten en betrouwbare filtertechnologie. Met zijn krachtige turbine van 1500 watt maakt de stofzuiger licht werk van alle soorten vuil. De machine is ideaal voor kleine hoeveelheden vloeistof, grof vuil en stof.
Kenmerken en voordelen
Compact, robuust en mobielGoede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen. De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Uitstekende zuigcapaciteitDe NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen. Constant uitstekende reinigingsresultaten.
Service en comfortSensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden. Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Efficiënter met minder
- De 1-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|59
|Vacuüm (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Containerinhoud (l)
|20
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 1500
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6,5
|geluidsniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 520
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
- Roestvrij stalen reservoir
Toepassingen
- Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 20/1 Me Classic Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.