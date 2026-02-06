Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Me Classic Edition

De NT 30/1 Me Classic overtuigt als een praktische en robuuste stof-/waterzuiger. De machine van 1500 Watt is voorzien van een 30-liter container en kan verschillende soorten vervuiling aan.

Gebouwd voor middelgrote hoeveelheden vloeistof, grof vuil en stof: met een zuigturbine van 1500 Watt en een reservoir met een inhoud van 30 liter is de stof-/waterzuiger ideaal voor het opzuigen van verschillende materialen. Deze machine uit de NT Classic-serie maakt bovendien indruk met de beproefde filtertechnologie, het Easy-Service-concept en de lage onderhouds- en bedrijfskosten.

Kenmerken en voordelen
Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Me Classic Edition: Compact, robuust en mobiel
Compact, robuust en mobiel
Goede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen. De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Me Classic Edition: Uitstekende zuigcapaciteit
Uitstekende zuigcapaciteit
De NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen. Constant uitstekende reinigingsresultaten.
Nat/droog stofzuiger NT 30/1 Me Classic Edition: Service en comfort
Service en comfort
Sensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden. Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Efficiënter met minder
  • De 1-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
  • Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s) 59
Vacuüm (mbar/kPa) 227 / 22,7
Containerinhoud (l) 30
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Vermogen (W) max. 1500
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Kabellengte (m) 6,5
geluidsniveau (dB(A)) 78
Kleur Zilver
Gewicht zonder accessoires (kg) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 375 x 360 x 645

Verpakkingsinhoud

  • Lengte van de zuigslang: 2.5 m
  • Type zuigslang: Met bochtstuk
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Staal
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal van de filterzakken: Fleece
  • Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
  • Spleetmondstuk
  • Patroonfilter: PES
  • Roestvrij stalen reservoir
Videos
Toepassingen
  • Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 30/1 Me Classic Edition 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.