Nat/droog stofzuiger NT 38/1 Me Classic Edition

Ondanks de compacte afmetingen zuigt de robuuste nat-/droogzuiger NT 38/1 Me Classic met gemak grote hoeveelheden verschillende soorten vuil op. De container van 38 liter maakt het mogelijk.

Grotere hoeveelheden vloeistof, stof of grof vuil verwijdert u eenvoudig met de NT 38/1 Me Classic nat-/droogzuiger. De krachtige 1500 Watt zuigturbine maakt het mogelijk. De prettig compacte stofzuiger is voorzien van een stevige opvangketel van 38 liter. Bovendien overtuigt het apparaat uit de NT Classic-serie door zijn betrouwbare filtertechnologie. Bijzonder opmerkelijk is het eenvoudige onderhoud voor lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.

Kenmerken en voordelen
Nat/droog stofzuiger NT 38/1 Me Classic Edition: Compact, robuust en mobiel
Compact, robuust en mobiel
Goede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen. De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Nat/droog stofzuiger NT 38/1 Me Classic Edition: Uitstekende zuigcapaciteit
Uitstekende zuigcapaciteit
De NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen. Constant uitstekende reinigingsresultaten.
Nat/droog stofzuiger NT 38/1 Me Classic Edition: Service en comfort
Service en comfort
Sensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden. Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Zuigen zonder filterzak
  • De 1-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
  • Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s) 59
Vacuüm (mbar/kPa) 227 / 22,7
Containerinhoud (l) 38
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Vermogen (W) max. 1500
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Kabellengte (m) 6,5
geluidsniveau (dB(A)) 78
Kleur Zilver
Gewicht zonder accessoires (kg) 8,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 375 x 360 x 735

Verpakkingsinhoud

  • Lengte van de zuigslang: 2.5 m
  • Type zuigslang: Met bochtstuk
  • Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
  • Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
  • Materiaal van de zuigbuizen: Staal
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal van de filterzakken: Fleece
  • Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
  • Spleetmondstuk
  • Patroonfilter: PES
  • Roestvrij stalen reservoir
Toepassingen
  • Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 38/1 Me Classic Edition 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.