Nat/droog stofzuiger NT 38/1 Me Classic Edition
Ondanks de compacte afmetingen zuigt de robuuste nat-/droogzuiger NT 38/1 Me Classic met gemak grote hoeveelheden verschillende soorten vuil op. De container van 38 liter maakt het mogelijk.
Grotere hoeveelheden vloeistof, stof of grof vuil verwijdert u eenvoudig met de NT 38/1 Me Classic nat-/droogzuiger. De krachtige 1500 Watt zuigturbine maakt het mogelijk. De prettig compacte stofzuiger is voorzien van een stevige opvangketel van 38 liter. Bovendien overtuigt het apparaat uit de NT Classic-serie door zijn betrouwbare filtertechnologie. Bijzonder opmerkelijk is het eenvoudige onderhoud voor lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.
Kenmerken en voordelen
Compact, robuust en mobielGoede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen. De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaaten zijn uitrusting.
Uitstekende zuigcapaciteitDe NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen. Constant uitstekende reinigingsresultaten.
Service en comfortSensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden. Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Zuigen zonder filterzak
- De 1-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|59
|Vacuüm (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Containerinhoud (l)
|38
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 1500
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|6,5
|geluidsniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 735
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- Type zuigslang: Met bochtstuk
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 505 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
- Roestvrij stalen reservoir
Toepassingen
- Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 38/1 Me Classic Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.