Nat/droog stofzuiger NT 48/1
Dit apparaat is een heel robuuste, efficiënte en krachtige stof-/waterzuiger met optimale ergonomische eigenschappen en een compacte vormgeving, en werd speciaal ontwikkeld voor de specifieke noden van schoonmaakbedrijven, de automobielsector en ambachtelijke bedrijven.
De NT 48/1 heeft een reservoirinhoud van 48 l. Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde kabelhaak en opbergvak voor zuigbuizen, vloerzuigmond en plintenzuigmond. Het grote patroonfilter met enorm filteroppervlak (0,8 m²) biedt een constant hoge zuigkracht. Het betrouwbare vlottersysteem zorgt voor een veilige onderbreking van de luchtstroom door alle geabsorbeerde vloeistoffen. Gereedschap en ander toebehoren kunnen binnen handbereik op het grote opbergvlak op de kop van de turbine worden gelegd. Dankzij een goed toegankelijke aftapslag, een robuust chassis met grote wielen en metalen zwenkwielen met rem en een geïntegreerde verzonken handgreep op het reservoir kan het apparaat comfortabel worden getransporteerd.
Kenmerken en voordelen
Legen van containerDoor de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Houder voor toebehorenAan de achterkant van het apparaat kan het toebehoren rechtstreeks aan het reservoir worden bevestigd.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Kabel haak
- Het netsnoer is altijd veilig opgeborgen voor transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|48
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|490 x 390 x 780
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
- Afvoerslang
Uitvoering
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen NT 48/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.