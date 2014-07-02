Nat/droog stofzuiger NT 70/3
Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.
De NT 70-reeks bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een volledige reeks modellen die vooral opvallen bij natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil. Een sterke zuigkracht en de beproefde kwaliteit van Kärcher voor een voordelige prijs.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.
Geïntegreerde afvoerslang
- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.
Ergonomische duwstang
- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.
Robuuste bumper
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|3 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|70
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 3600
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|83
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|27,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Duwbeugel
Uitvoering
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
Accessoires
Reserveonderdelen NT 70/3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.