Nat/droog stofzuiger NT 65/2 Tact²
Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 65/2 Tact² wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.
Kärcher stelt de Tact² voor – zijn nieuwe topmodel van een professionele stof- en waterzuiger. Deze uitbreiding van de populaire reeks met Tact-systeem biedt de hoogste productiviteit ooit, dankzij zijn volautomatische filterreiniging. Met zijn twee motoren biedt de Tact² een constant hoge zuigkracht en dankzij de langere levensduur van het filter hoeft u het filter zelden nog te vervangen. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen die niet alleen uitstekend grote hoeveelheden fijn stof opzuigen, maar ook vuil, puin en water aankunnen. Dankzij de verschillende opties in deze reeks stofzuigers vormen deze apparaten de ideale oplossing, ongeacht de toepassing en overal waar een constant hoge zuigkracht nodig is – zowel op bouwplaatsen, in de voedingsmiddelenindustrie, in de automobielsector als de industrie in het algemeen.
Kenmerken en voordelen
Gewoon ernaartoe en weer wegEen verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.
Intelligent opbergvak voor toebehorenZo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel wordenbevestigd.
Automatische filterreiniging Tact²Het vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd. Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog. Meer dan 1000 kilo fijnstof van categorie A kan worden opgezogen zonder zelfs maar na te denken over het vervangen van het filter.
Veilig en binnen handbereik
- Gereedschap kan zowel handig als veilig op de kop worden opgeborgen,zoals kleine onderdelen en flessen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 2760
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|10
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|24,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|31,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|575 x 490 x 880
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 4 m
- Type zuigslang: Elektrisch geleidend
- verdeelstuk: Elektrisch geleidend
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Vlakfilter: Cellulosevezelmateriaal
- Duwbeugel
Uitvoering
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Antistatisch systeem
- Filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: I
- Zwenkwiel met rem
