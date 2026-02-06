De krachtige 36-volt lithium-ion-accu van onze CVS 65/1 Bp tapijtveger maakt in één keer tot 60 minuten zeer effectieve tapijtreiniging mogelijk. Dit komt overeen met een oppervlakteprestatie tot 1.800 vierkante meter met slechts één acculading. De tapijtveger is bijzonder geschikt voor het reinigen van naaldvilt en kortpolige tapijten. Omdat de hoofdveegrol van het apparaat optimaal kan worden afgesteld op de meest uiteenlopende tapijtsoorten, kan hij ook zonder problemen worden gebruikt op lussentapijt en langpolig tapijt. De nauwkeurige instelling voorkomt ook beschadiging van het tapijt en vermindert slijtage van de rol. De CVS 65/1 Bp biedt de reinigingsresultaten van een tapijtborstelstofzuiger vanaf de eerste passage en is ook geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes dankzij het lage werkingsgeluid van 56 dB(A). Hij heeft ook een 2-traps filtersysteem bestaande uit een voorfilter en een PTFE-gecoat plat vouwfilter in stofklasse L en M voor stofarm werken, een zijborstel voor het reinigen van hoeken en randen en grote wielen. Lader en accu worden niet meegeleverd.