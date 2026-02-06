Tapijtveger CVS 65/1 Bp
Geluidsarme CVS 65/1 Bp tapijtveger op batterijen voor het reinigen van middelgrote tot grote tapijtoppervlakken. De tapijtveger heeft een 2-traps filtersysteem.
De krachtige 36-volt lithium-ion-accu van onze CVS 65/1 Bp tapijtveger maakt in één keer tot 60 minuten zeer effectieve tapijtreiniging mogelijk. Dit komt overeen met een oppervlakteprestatie tot 1.800 vierkante meter met slechts één acculading. De tapijtveger is bijzonder geschikt voor het reinigen van naaldvilt en kortpolige tapijten. Omdat de hoofdveegrol van het apparaat optimaal kan worden afgesteld op de meest uiteenlopende tapijtsoorten, kan hij ook zonder problemen worden gebruikt op lussentapijt en langpolig tapijt. De nauwkeurige instelling voorkomt ook beschadiging van het tapijt en vermindert slijtage van de rol. De CVS 65/1 Bp biedt de reinigingsresultaten van een tapijtborstelstofzuiger vanaf de eerste passage en is ook geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes dankzij het lage werkingsgeluid van 56 dB(A). Hij heeft ook een 2-traps filtersysteem bestaande uit een voorfilter en een PTFE-gecoat plat vouwfilter in stofklasse L en M voor stofarm werken, een zijborstel voor het reinigen van hoeken en randen en grote wielen. Lader en accu worden niet meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Autonome werking op batterijen
- Tot 60 minuten continu gebruik op een enkele batterijlading.
- Geïntegreerde houder voor tweede reserve accu.
- Groot, duidelijk zichtbaar display voor de resterende levensduur van de accu in minuten.
2-traps HEPA-filtersysteem.
- Automatische voorfilterreiniging voor stofvrij werken en de beste resultaten
- Efficiënt HEPA-filter (99,97% @ 0,3 µm) voor schone, deeltjesvrije afzuiglucht.
- Eenvoudige verwijdering en reiniging van de filtercassette.
Zeer laag geluidsniveau
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden en tijdens normale kantooruren.
Uitstekende reinigingsresultaten
- Intuïtief instelbare veegrol met LED-display voor optimale contactdruk.
- Beste reinigingsresultaten na slechts één ronde stofzuigen.
- Rolborstel die bij slijtage kan worden bijgesteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Werkbreedte (mm)
|450
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|625
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Vacuüm (mbar)
|1
|Containerinhoud (l)
|20
|Vermogen (W)
|300
|geluidsniveau (dB(A))
|56
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|36,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|43,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|980 x 675 x 1070
Verpakkingsinhoud
- Tas voor accessoires
Uitvoering
- Stofklasse: M
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
Videos
Toepassingen
- Kantoorgebouwen
- Hotels
- Luchthavens
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkelcentra, kantoren, hotels en luchthavens.