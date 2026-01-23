Stofzuiger T 7/1 Classic
Licht en ergonomisch: de T 7/1 Classic is een instapmodel, standaard uitgerust met vliesfilterzak. Dankzij de grote zuigkracht biedt dit toestel een grote meerwaarde voor een gunstige prijs.
De krachtige 1000 Watt motor staat de T 7/1 Classic toe om een indrukwekkend vacuüm te creëren van maar liefst 23,0 kPa (230mbar). Desondanks werkt het toestel met een aangenaam geluidsniveau van 63 db(A). Het toestel heeft een zuigslang van 2 m en weegt met zijn 3,5 kg aangenaam weinig. De ergonomische handgreep zorgt er met het kleine gewicht voor dat het toestel moeiteloos te bedienen is, altijd en overal. Met twee vaste en twee zwenkwielen is het toestel eenvoudig voort te trekken, zonder meubels en dergelijke te beschadigen dankzij de bumperrand rondom de schokbestendige 7,5 l tank. Bij de T 7/1 Classic is standaard een vliesfilterzak inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.
Permanente hoofdfiltermandGemaakt van duurzaam fleece. Duurzaam: kan met de hand worden gewassen op 30 °C.
Uitstekende zuigprestatiesProfessionele kwaliteit. Goede prijs-kwaliteitverhouding.
Kabel haak
- Gemakkelijk opbergen van het netsnoer.
- Veilige kabelbevestiging tijdens transport.
Robuuste bumper
- Beschermt meubels, muren en apparatuur tegen beschadiging.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|7
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Kabel haak
Videos
Toepassingen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 7/1 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.