Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1
De tapijtstofzuiger CV 30/1 maakt indruk met zijn gepatenteerde centrifugaalkoppeling, 3-weg filtersysteem, gereedschapsloze borstelwissel en tijdbesparend snoer-snelwisselsysteem.
Met een grote werkbreedte van 300 millimeter is onze staande tapijtstofzuiger CV 30/1 ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken - of het nu in de detailhandel, in showrooms, in hotels en restaurants of in vele andere toepassingsgebieden is. Ook randen, stroken en kleine nissen worden moeiteloos, snel en grondig gereinigd met de afneembare zuigslang met expansiezuigslang. Innovatieve uitrustingsdetails, zoals de gepatenteerde centrifugaalkoppeling, die de rol automatisch ontkoppelt als de borstel wordt geblokkeerd door vuil, of de automatische borstelontlasting, die vervorming van de borstelstrip en schade aan het tapijt in de rustpositie voorkomt, bewijzen de put doordacht en veilig apparaatconcept. Twee stabiele verbindingen tussen de borstelkop en het zuiggedeelte en de glijplaat van hoogwaardig kunststof zijn representatief voor onze hoge kwaliteitsnormen. Ook de bediening is handig: indien nodig kan de borstel eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld. En dankzij het snelwisselsysteem kan zelfs het netsnoer zonder voorkennis bij service worden vervangen.
Kenmerken en voordelen
Handmatige walsborstelinstellingDe walsborstel kan in hoogte worden versteld en aan de tapijthoogte worden aangepast.
Gereedschapsloze borstelvervangingGereedschapsloze vervanging van de borstelrol in seconden.
Snelwisselsysteem voor netsnoerTijd- en kostenbesparende vervanging van het netsnoer zonder voorkennis.
Gepatenteerde centrifugaalkoppeling
- Voor een langere levensduur: de innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de gehele borstelkop tegen overbelasting en voorkomt daardoor hoge servicekosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (cm)
|30
|Vacuüm (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|5,5
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 310 x 1215
Verpakkingsinhoud
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
- Filterschuim: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Aanduiding filterstatus
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- In hoogte verstelbare handgreep
- Beschermingsklasse: II
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen CV 30/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.