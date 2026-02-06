Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1

De tapijtstofzuiger CV 30/1 maakt indruk met zijn gepatenteerde centrifugaalkoppeling, 3-weg filtersysteem, gereedschapsloze borstelwissel en tijdbesparend snoer-snelwisselsysteem.

Met een grote werkbreedte van 300 millimeter is onze staande tapijtstofzuiger CV 30/1 ideaal voor het reinigen van grotere oppervlakken - of het nu in de detailhandel, in showrooms, in hotels en restaurants of in vele andere toepassingsgebieden is. Ook randen, stroken en kleine nissen worden moeiteloos, snel en grondig gereinigd met de afneembare zuigslang met expansiezuigslang. Innovatieve uitrustingsdetails, zoals de gepatenteerde centrifugaalkoppeling, die de rol automatisch ontkoppelt als de borstel wordt geblokkeerd door vuil, of de automatische borstelontlasting, die vervorming van de borstelstrip en schade aan het tapijt in de rustpositie voorkomt, bewijzen de put doordacht en veilig apparaatconcept. Twee stabiele verbindingen tussen de borstelkop en het zuiggedeelte en de glijplaat van hoogwaardig kunststof zijn representatief voor onze hoge kwaliteitsnormen. Ook de bediening is handig: indien nodig kan de borstel eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld. En dankzij het snelwisselsysteem kan zelfs het netsnoer zonder voorkennis bij service worden vervangen.

Kenmerken en voordelen
Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1: Handmatige walsborstelinstelling
Handmatige walsborstelinstelling
De walsborstel kan in hoogte worden versteld en aan de tapijthoogte worden aangepast.
Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1: Gereedschapsloze borstelvervanging
Gereedschapsloze borstelvervanging
Gereedschapsloze vervanging van de borstelrol in seconden.
Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1: Snelwisselsysteem voor netsnoer
Snelwisselsysteem voor netsnoer
Tijd- en kostenbesparende vervanging van het netsnoer zonder voorkennis.
Gepatenteerde centrifugaalkoppeling
  • Voor een langere levensduur: de innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de gehele borstelkop tegen overbelasting en voorkomt daardoor hoge servicekosten.
Specificaties

Technische gegevens

Spanning (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkbreedte (cm) 30
Vacuüm (mbar/kPa) 193 / 19,3
Luchtverplaatsing (l/s) 43
Nominaal vermogen (W) 850
Containerinhoud (l) 5,5
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Kabellengte (m) 12
geluidsniveau (dB(A)) 66
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 8,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 340 x 310 x 1215

Verpakkingsinhoud

  • Spleetmondstuk
  • Bekledingszuigmond
  • Uitneembare zuigbuis
  • Uittrekbare zuigslang
  • Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
  • Materiaal van de filterzakken: Fleece
  • Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
  • Filterschuim: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Aanduiding filterstatus
  • Insteekbare stroomkabel: standaard
  • In hoogte verstelbare handgreep
  • Beschermingsklasse: II
Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 30/1
Videos
Accessoires
Reserveonderdelen CV 30/1 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.