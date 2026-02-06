Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 38/2 Adv
Met snelwisselsysteem voor de Gleitflex stroomkabel en geïntegreerde accessoirehouder: de gebruiksvriendelijke, krachtige CV 38/2 Adv tapijtborstelzuiger voor grote oppervlakken.
Ergonomisch, krachtig en goed uitgerust: Onze tapijtborstelstofzuiger CV 38/2 Adv met flexibele en slijtvaste Gleitflex-kabel, extra grote werkbreedte en uitstekende zuigkracht overtuigt overal waar grote tapijtoppervlakken snel en efficiënt moeten worden gereinigd. Of het nu gaat om winkels, hotels en restaurants, kantoren, openbare gebouwen of tentoonstellingsruimtes - het lage handgewicht en de ergonomische handgreep met geïntegreerde aan/uit-schakelaar zorgen altijd voor een comfortabele bediening en moeiteloos werken. Accessoires die direct op het apparaat zijn geïntegreerd, breiden het scala aan gebruiksmogelijkheden uit om randen of nauwe nissen snel en efficiënt te reinigen, terwijl een optische borstelverstelhulp ervoor zorgt dat de borstel nauwkeurig kan worden aangepast aan de hoogte van de tapijtpool. Bovendien maakt het gepatenteerde uitneemsysteem het mogelijk de extreem scheurvaste vliesfilterzakken vrijwel stofvrij te vervangen. Andere tijd- en kostenbesparende functies, zoals het snelwisselsysteem voor het netsnoer of de mogelijkheid om bij onderhoud de borstels zonder gereedschap te wisselen, ronden het doordachte apparaatconcept af.
Kenmerken en voordelen
ControlelampjeVisuele aanwijzing om de hoogte van de borstelrol aan te passen. Borstelrol instelbaar op verschillende hoogtes van de tapijtpool. Geoptimaliseerde instelling van de borstelrolhoogte voor de beste reinigingsresultaten.
Snelwisselsysteem voor Gleitflex netsnoerenBijzonder flexibel, robuust, duurzaam glijdend flexsnoer. Gemakkelijk te veranderen door iedereen zonder voorkennis. Bespaart tijd en servicekosten.
Flexibele en goede reinigingsmogelijkheidSnel en eenvoudig verwijderen van de rekbare zuigslang. Indien nodig, moeiteloos verwijderen van verstoppingen.
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Gereedschapsloze vervanging van de borstelrol in seconden.
- Bespaart tijd en servicekosten.
Ergonomische handgreep met aan/uit schakelaar
- Voor comfortabel en gebruiksvriendelijk gebruik.
- De integratie van de aan/uit-schakelaar zorgt voor een extra pluspunt op het gebied van ergonomie.
- Maakt comfortabel en moeiteloos werken mogelijk.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Clipsysteem voor verliesvrije opslag van de zuigmonden.
- Spleetzuigmond en meubelzuigmond altijd bij de hand.
HEPA-filter (optioneel)
- HEPA 13-Filter gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019.
- Zeer hoge afscheidingsgraad van 99,95%.
- Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig tegengehouden.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (cm)
|38
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|5,5
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Krachtige borstelmotor (W)
|150
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Verpakkingsinhoud
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Aanduiding filterstatus
- Insteekbare stroomkabel: glijdende flex
- In hoogte verstelbare handgreep
Toepassingen
- vloerbedekking
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
Accessoires
Reserveonderdelen CV 38/2 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.