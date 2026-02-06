Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 48/2 Adv
Onze tapijtstofzuiger CV 48/2 Adv maakt indruk met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, hoog ergonomisch comfort, gebruiksgemak en een grote oppervlaktebedekking.
Met onze tapijtborstelstofzuiger CV 48/2 Adv bent u optimaal gepositioneerd voor intensieve reinigingswerkzaamheden in winkels, hotels en restaurants, kantoren, openbare gebouwen of expositieruimtes. De extra grote werkbreedte van het apparaat maakt een effectieve, snelle en efficiënte reiniging van zelfs grote oppervlakken mogelijk. Direct in het apparaat geïntegreerde accessoires zorgen ervoor dat er ook rekening kan worden gehouden met de randgebieden of kleinere nissen, terwijl een optische borstelverstelhulp ervoor zorgt dat de borstel- en poolhoogte nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Slimme oplossingen, zoals het snelwisselsysteem voor de duurzame Gleitflex-stroomkabel, de gereedschapsloze borstelvervanging of het gepatenteerde verwijdersysteem voor een vrijwel stofvrije vervanging van de extreem scheurbestendige vliesfilterzakken, onderstrepen de gebruiksvriendelijkheid van het zeer eenvoudig te gebruiken apparaat. Bovendien overtuigt de CV 48/2 Adv ook vanuit ergonomisch oogpunt. Het lage handgewicht maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om langdurig te werken zonder veel inspanning te vereisen.
Kenmerken en voordelen
ControlelampjeVisuele aanwijzing om de hoogte van de borstelrol aan te passen. Borstelrol instelbaar op verschillende hoogtes van de tapijtpool. Geoptimaliseerde instelling van de borstelrolhoogte voor de beste reinigingsresultaten.
Snelwisselsysteem voor Gleitflex netsnoerenBijzonder flexibel, robuust, duurzaam glijdend flexsnoer. Gemakkelijk te veranderen door iedereen zonder voorkennis. Bespaart tijd en servicekosten.
Flexibele en goede reinigingsmogelijkheidDe uittrekbare zuigslang kan gemakkelijk worden verwijderd. Daardoor kunnen verstoppingen gemakkelijk en moeiteloos worden verwijderd.
Gereedschapsloze borstelvervanging
- Gereedschapsloze vervanging van de borstelrol in seconden.
- Bespaart tijd en servicekosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (cm)
|48
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|5,5
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Krachtige borstelmotor (W)
|150
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|370 x 485 x 1215
Verpakkingsinhoud
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Walsborstel, standaard: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Aanduiding filterstatus
- Insteekbare stroomkabel: glijdende flex
- Handgreep
- In hoogte verstelbare handgreep
Videos
Toepassingen
- vloerbedekking
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
Accessoires
Reserveonderdelen CV 48/2 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.