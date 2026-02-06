Rechtopstaande tapijtstofzuiger CV 60/1 RS Bp Pack
Allrounder met 60 cm werkbreedte: de CV 60/1 RS Bp Pack tapijtborstelstofzuiger voor tapijtvloeren en harde vloeren. Leveringsomvang incl. HEPA 13 filter, handzuigset, accu en lader.
Bestand tegen stof en vuil: Dankzij de 2 tegengesteld draaiende borstelrollen en de praktische zijborstel reinigt de flexibele CV 60/1 RS Bp Pack tapijtborstelstofzuiger snel en efficiënt alle soorten textiele vloerbedekkingen en harde oppervlakken. Voor het stofzuigen van kleinere oppervlakken, onder meubels of in hoeken, is het apparaat standaard uitgerust met een verlengbare zuigslang met zuigbuis en een gecombineerde vloerzuigmond en kleine zuigmonden. De meegeleverde HEPA 13 filterzak en uitlaatluchtfilter, evenals de accu en oplader zorgen ervoor dat de CV 60/1 RS Bp Rack direct klaar is voor gebruik.
Kenmerken en voordelen
Contraroterende borstelrollen
- Kan universeel gebruikt worden op textiele en harde vloerbedekkingen.
HEPA 13 filter
- HEPA 13 filters en filterzakken reinigen de uitlaatlucht effectief en zorgen voor een hoge mate van veiligheid voor de gebruiker.
Zuigbuis met extra lange slang
- Zuigbuis incl. een extra lange en verlengbare slang voor het gemakkelijk reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken, trappen en onder meubels.
Krachtige en duurzame elektromotor
- Krachtige aandrijving voor sterke prestaties, zelfs op hellingen tot 10%, hoogpolig tapijt en zachte harde vloeren.
Compact design
- Hoge wendbaarheid.
- Eenvoudig transport in liften maakt gebruik mogelijk, zelfs in gebouwen met meerdere verdiepingen.
Snel en eenvoudig onderhoud
- Eenvoudig vervangen van de filterzakken.
- Goede bereikbaarheid van alle servicerelevante gebieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|36
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkbreedte (mm)
|600
|Vacuüm (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Luchtverplaatsing (l/u)
|33,98
|Nominaal vermogen (W)
|1620
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 32
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Krachtige borstelmotor (W)
|373
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|187
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|323,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Verpakkingsinhoud
- Spleetmondstuk
- Uitneembare zuigbuis
- Aantal filterzakken: 5 Stuk(s)
- Walsborstel, standaard: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Beschermingsklasse: II
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Handzuigset voor moeilijk bereikbare plaatsen
Accessoires
Reserveonderdelen CV 60/1 RS Bp Pack
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.