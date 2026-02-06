Puzzi 2/1 Bp
Maximale bewegingsvrijheid bij dieptereiniging en vlekverwijdering op alle soorten textiel: Krachtig 36 V accu-aangedreven sproei-extractieapparaat met ergonomisch mondstuk.
Robuust, duurzaam, krachtig en snoerloos: onze accu-aangedreven Puzzi 2/1 Bp. Met dit mobiele draadloze sproei-extractieapparaat, dat gelijk dienst doet als spotter en vlekkenzuiger, verwijdert u eenvoudig verse of opgedroogde vlekken uit textiel zoals gestoffeerde stoelen, banken, autostoelen en nog veel meer. De Puzzi 2/1 Bp verwijdert met zijn uitstekende zuigkracht alle vlekken in een mum van tijd en zorgt zo voor korte droogtijden. Dankzij het compacte ontwerp, het lage gewicht en de ergonomische draaggreep kan het apparaat gemakkelijk met slechts één hand worden getransporteerd. Voor het beste resultaat bij het verwijderen van vlekken wordt de reinigingsvloeistof onder druk tot diep in de textielvezels gespoten en samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: meubelzuigmond, sproei-/zuigslang, aparte containers voor vers en vuil water en geïntegreerde opbergruimte voor accessoires. Houd er bij het bestellen rekening mee dat voor deze apparaatversie de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart moeten worden besteld.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesUitstekende reiniging met een duidelijk voor-en-na-effect. Zeer goed zuigvermogen dankzij hoge onderdruk. Extreem fijn en gelijkmatig spuitbeeld uit de meubelzuigmond.
Compact ontwerp en hoge mobiliteitOok ideaal voor smalle of moeilijk bereikbare plaatsen. Draadloze bewegingsvrijheid en flexibel gebruik. Dankzij de compacte vorm kan hij overal worden opgeborgen.
Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaamEfficiënte turbine met een levensduur van 1000 uur. Zeer robuuste en ongevoelige membraanpomp. Compact, extra kort en duurzaam meubelmondstuk.
Volledige flexibiliteit: Kärcher 36 volt-platform
- Compatibel met: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-accu's.
- Handige weergave van de resterende batterijduur op de accu zelf.
- De krachtige accu is snel en eenvoudig te vervangen.
Bijzonder gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Praktische draaischakelaar voor het in-/uitschakelen.
- Ergonomisch meubelmondstuk, met slechts één vinger te bedienen.
- Snel vullen en legen van de containers.
Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmond
- Robuust en voor smalle toepassingsgebieden, zoals voertuiginterieurs.
- Uitstekend spuitpatroon met verminderd waterverbruik.
- Ergonomisch ontwerp met comfortabele 2-componenten handgreep.
Gemakkelijk transport
- Met ergonomische draaggreep voor meer comfort.
- Transport met één hand over bordessen en trappen.
- Mobiliteit: b.v. Bijvoorbeeld het reinigen van het interieur van voertuigen of een vakantiehuis.
Verwijderbare containers
- Vers- en vuilwatercontainers zijn eenvoudig afneembaar.
- Snel vullen met water dankzij de Quick & Easy sluiting.
- Gemakkelijk het vuilwaterreservoir te legen en schoon te maken.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Sluit met een sterke elastische band en haken.
- Verliesvrij transport van de zuigslang en meubelmondstuk.
- Makkelijk om het apparaat op te bergen inclusief accessoires.
Optioneel: geschikt reinigingsmiddel verkrijgbaar
- Vul de container met vers water volgens de instructies.
- Uitstekende vlekverwijdering op bekleding en textiel.
- De geëxtraheerde reinigingsoplossing wordt met vuil aangezogen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Vers/vuilwatertank (l)
|1,7 / 2,9
|Luchtverplaatsing (l/s)
|16
|Vacuüm (kPa)
|16
|Sproeihoeveelheid (ml/min)
|350
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|krachtturbine (W)
|350
|Vermogen pomp (W)
|4
|Vermogen (W)
|350
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|ID accessoires ( )
|ID 30
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 46 (7,5 Ah) Standaard modus: / 37 (6,0 Ah)
|Laadstroom (A)
|6
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|410 x 235 x 250
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 1.9 m
- Kort meubelmondstuk met handgreep
- Schoonwater container
- Vuilwater container
- Reinigingsmiddelen: RM 764 N, 125 ml
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Oranje
Videos
Toepassingen
- Vlekverwijdering op stoffering en gestoffeerde meubelen
- Gerichte vlekbehandeling voor tapijten
- Vlekverwijdering op textiele voertuigstoelen
- Reiniging van alle textieloppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen Puzzi 2/1 Bp
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.