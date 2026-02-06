Veger KM 70/20 C
Stofarm vegen binnen en buiten: de KM 70/20 C handveegmachine kan flexibel worden gebruikt en bereikt optimale reinigingsresultaten dankzij het filter, de veegrol en de zijborstels.
Dankzij het filter, de veegrol en de zijborstel maakt de KM 70/20 C handveegmachine oppervlakken vrijwel stofvrij en moeiteloos schoon - zowel binnen als buiten. De veegprestatie is 7 keer hoger dan met een bezem. De veegrol kan in 6 stappen worden versteld en zorgt in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels voor optimale schoonmaakresultaten op verschillende vloeren. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het thuisbasissysteem voor het dragen van extra uitrusting zoals een emmer en een tang voor grof vuil zorgen voor ergonomisch werken. Dit betekent dat naast stof en vuil ook afval in één stap kan worden verwijderd. Als het werk klaar is, kan de KM 70/20 C 2SB ruimtebesparend worden opgeborgen dankzij de parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarGeleidelijk instelbare contactdruk voor optimale veegresultaten. Aanpassing van de contactdruk vermindert slijtage van de veegrollen. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en zijborstels volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de uitlaatlucht en minimaliseert stofvorming tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
HomebasesysteemHandige opbergruimte voor extra uitrusting zoals emmers en tangen voor grof vuil. Accessoires kunnen binnen handbereik worden meegenomen in een opbergzak op de duwstang.
Grote vuilcontainer
- Gemakkelijk te hanteren en te legen dankzij de ergonomische containerhandgreep.
Verstelbare duwstang
- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de vouwfunctie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|21
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|26,4
Verpakkingsinhoud
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/20 C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.