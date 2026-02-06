Veger KM 70/20 C 2SB
Optimale schoonmaakresultaten binnen en buiten: de KM 70/20 C 2SB handveegmachine met 2 zijborstels zorgt voor een groot oppervlak en vrijwel stofvrij vegen.
De handveegmachine KM 70/20 C 2SB reinigt met 2 zijborstels en een veegrol. In combinatie met de handaandrijving is het reinigen van binnen- en buitenruimten eenvoudig en efficiënt: de oppervlakteprestatie van de KM 70/20 C 2SB is 9 keer hoger dan met een bezem. De veegwals kan in 6 stappen worden versteld en zorgt in combinatie met de traploos verstelbare zijborstels voor optimale reinigingsresultaten op verschillende vloeren. Het gebruikte filter maakt vegen vrijwel stofvrij. Een in hoogte verstelbare duwbeugel en het home base systeem voor het dragen van extra uitrusting zoals een emmer en grof vuil tang zorgen voor ergonomisch werken. Dit betekent dat naast stof en vuil ook afval in één stap kan worden afgevoerd. Als het werk klaar is, kan de KM 70/20 C 2SB ruimtebesparend worden opgeborgen dankzij de parkeerstand.
Kenmerken en voordelen
Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaarGeleidelijk instelbare contactdruk voor optimale veegresultaten. Aanpassing van de contactdruk vermindert slijtage van de veegrollen. Om de borstelharen te beschermen, kunnen de veegrol en zijborstels volledig worden ontlast.
StoffilterHet stoffilter reinigt de uitlaatlucht effectief en minimaliseert de stofvorming tijdens het vegen. Het filtersysteem is heel toegankelijk, zodat het filter snel kan worden vervangen.
HomebasesysteemHandige opbergruimte voor extra uitrusting zoals emmers en tangen voor grof vuil. Accessoires kunnen binnen handbereik worden meegenomen in een opbergzak op de duwstang.
Grote vuilcontainer
- Gemakkelijk te hanteren en te legen dankzij de ergonomische containerhandgreep.
Verstelbare duwstang
- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij de vouwfunctie.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Handmatig
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|3920
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|980
|tankinhoud bruto/netto (l)
|45 / 20
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|22
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|22
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|27,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|989 / 800 / 416
Verpakkingsinhoud
- Fijnstoffilter
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Instelbare hoofdbezem
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van productie-, opslag- en logistieke hallen en laadruimtes
- Voor het reinigen van parkeerplaatsen, parkeergarages en benzinestations
- Voor het reinigen van oppervlakken zoals op schoolpleinen en in de gemeenschappelijke omgeving
- Ook ideaal voor kleinere ambachtelijke bedrijven en in de landbouw
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/20 C 2SB
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.