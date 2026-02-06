Geschikt voor zeer grote hoeveelheden stof en grof vuil buitenshuis, maar kan ook moeiteloos binnenshuis worden gebruikt: onze KM 105/180 R Bp Classic batterij-aangedreven industriële veegmachine maakt indruk met zijn flexibele toepassingsmogelijkheden. Zowel de rijaandrijving als de aandrijvingen van de veegwals en de zijborstel zijn volledig hydraulisch ontwikkeld en daardoor bijzonder robuust. In combinatie met andere hoogwaardige componenten en massief rubberen banden resulteert dit in lage onderhoudsvereisten en een lange levensduur van de machine. Een hoogwaardig zakfiltersysteem is standaard geïnstalleerd, dat met korte tussenpozen wordt gereinigd door automatische filterreiniging en gemakkelijk bestand is tegen extreem stoffige omstandigheden. Als alternatief is er ook een gebruiksvriendelijk plat geplooid filtersysteem of een beproefd rond filtersysteem verkrijgbaar. Het harmonieuze totaalconcept van de KM 105/180 R Bp Classic wordt aangevuld door kinderspel, intuïtieve bediening met hendels, gemakkelijk leegmaken van de container en bijzonder eenvoudige onderhoudsopties.