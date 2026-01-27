De KM 150/500 R Bp op batterijen met driewielbesturing achter maakt indruk door zijn eenvoudige bediening. Dankzij het stofferprincipe worden fijn vuil en grof vuil veilig opgezogen. De vuilcontainer sluit automatisch tijdens het transport De walsborstel past zich automatisch aan oneffenheden aan en kan snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Twee horizontaal geplaatste platte vouwfilters zorgen voor schone lucht, zelfs bij veel stof. Het filter wordt met een druk op de knop gereinigd met een zeer effectieve dubbele wisser. Het filter is gemakkelijk toegankelijk en kan zonder gereedschap worden vervangen. Dankzij het EASY bedieningsconcept kunnen de basisfuncties met een enkele draaiknop bediend worden.