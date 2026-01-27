Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R Bp
Volledig hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware jobs, bv. in de bouwsector en de metaalindustrie, bij gieterijen of in andere faciliteiten met grote hoeveelheden stof.
De KM 150/500 R Bp op batterijen met driewielbesturing achter maakt indruk door zijn eenvoudige bediening. Dankzij het stofferprincipe worden fijn vuil en grof vuil veilig opgezogen. De vuilcontainer sluit automatisch tijdens het transport De walsborstel past zich automatisch aan oneffenheden aan en kan snel en zonder gereedschap worden verwisseld. Twee horizontaal geplaatste platte vouwfilters zorgen voor schone lucht, zelfs bij veel stof. Het filter wordt met een druk op de knop gereinigd met een zeer effectieve dubbele wisser. Het filter is gemakkelijk toegankelijk en kan zonder gereedschap worden vervangen. Dankzij het EASY bedieningsconcept kunnen de basisfuncties met een enkele draaiknop bediend worden.
Kenmerken en voordelen
Batterij-aandrijving
- Emissievrije werking.
- Voor gebruik buitens- en binnenshuis.
- Laag geluidsniveau.
Dual filterschraper
- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.
EASY-Operation-bedieningsconcept
- Zeer eenvoudige bediening.
- Korte inwerktijden.
- Bescherming tegen bedieningsfouten.
Vlakfilter
- Goede bediening en toegankelijkheid.
- Van afwasbaar polyester.
- Lange levensduur
Flexibel Footprint-systeem
- Optimaal veegresultaat
- Geringe borstelslijtage
- Optimale aanpassing aan verschillende ondergronden.
Hydraulische hoogkiepfunctie
- Eenvoudig en veilig legen van het veeggoed.
- Hooglediging tot 1,52 m.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof stof
- Geringe stofopwaaiing.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Naar wens met tweede en derde Zijbezem.
Volledig hydraulisch aandrijfsysteem, evenals aandrijving van hoofdborstel en zijborstel
- Onderhoudsarm.
- Geen slijtage.
- Lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/kW)
|48 / 10
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|12000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Batterij voltage (V)
|48
|batterijduur (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|500
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|8
|Filteroppervlak (m²)
|7
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|1398
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|2690
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1398
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens