De KM 150/500 R D industriële veeg-/zuigmachine met dieselaandrijving is heel zuinig en valt op dankzij zijn uitstekende rijprestaties. Deze robuuste machine is geschikt voor extreme toepassingen, bv. in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking of metaalgieterijen en alle andere sectoren met veel vuil. Dankzij het stoffer-en-blikprincipe kunnen fijn stof en grof vuil betrouwbaar worden opgezogen. De walsborstel past zich automatisch aan een oneffen ondergrond aan en het innovatieve veegsysteem beperkt de slijtage tot een minimum. De hoofdwalsborstel kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. Het vuilreservoir wordt automatisch gesloten tijdens het transport. Twee horizontale vlakfilters zorgen voor zuivere lucht, zelfs in omstandigheden met veel stof. De filterreiniging gebeurt met een druk op een knop door een uiterst doeltreffende dubbele krabber. Het filter is goedbereikbaar en kan gemakkelijk zonder gereedschap worden vervangen. De motor is ook heel goed bereikbaar. De basisfuncties kunnen probleemloos worden geselecteerd met een bedieningselement dankzij EASY Operation. Een cycloonfilter reinigt de lucht voordat deze in de motor terechtkomt en verlengt de gebruiksduur aanzienlijk.