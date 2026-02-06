Veeg-/zuigmachine KM 170/600 R D Classic
Dieselaangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic met vierwielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in vuilintensieve industrieën zoals gieterijen.
Zuinige dieselaandrijving, uitstekende oppervlakteprestaties, zeer robuuste constructie: onze industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic is ontwikkeld voor de zwaarste reinigingsklussen in vuilintensieve gebieden zoals bouwmaterialen, metaal of gieterijen. Grof vuil en fijn vuil belanden betrouwbaar in de vuilnisbak dankzij het beproefde stofblikprincipe. Tijdens het reinigen past de hoofdborstel zich automatisch aan eventuele oneffenheden in de grond aan en garandeert zo onder alle omstandigheden een perfect veegresultaat. Een krachtig zakfiltersysteem en automatische filterreiniging werken samen om constante reinigingsprestaties te garanderen. Optioneel is op aanvraag ook een gebruiksvriendelijk vlakfiltersysteem of een beproefd rond filtersysteem leverbaar. Daarnaast is de machine zeer gebruiksvriendelijk ontworpen: hij wordt intuïtief bediend door middel van hendels, onderhoudswerkzaamheden, zoals het wisselen van de hoofdborstel, zijn in een mum van tijd en zonder gereedschap gedaan en het comfortabel legen op hoog niveau van de vuilcontainer maakt het werk gemakkelijker.
Kenmerken en voordelen
Krachtig pocketfiltersysteem
- Minimaliseert effectief stofontwikkeling tijdens het vegen.
- Optioneel ook verkrijgbaar met plat geplooid filter of rond filtersysteem.
- Zeer effectieve reiniging voor een lange levensduur.
Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk
- Intuïtieve bediening met hendels.
- Eenvoudig wisselen van hoofdbezem en filter zonder gereedschap.
- Goede toegang tot alle relevante componenten.
Automatische filterreiniging
- Regelmatig schoonmaken verlengt de levensduur van het filter.
- Vermindert stofontwikkeling, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Betrouwbare werking met alle beschikbare filtersystemen.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Overtuigende uitrusting (bijv. comfortcabine,airconditioning, verwarming).
- Optioneel leverbaar: werkverlichting, watersproeisysteem of 2e zijborstel.
Robuuste constructie van de machine voor veilig werken
- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
- Standaard aangebracht zwaailicht voor meer veiligheid van gebruik en omgeving.
Stoffer-en-blikprincipe
- Staat ook bij fijn veeggoed garant voor goede reinigingsresultaten.
- Moeiteloos opnemen van grof veeggoed.
- Geringe stofontwikkeling.
Vierwielig chassis
- Verbetert de tractie op vervuilde oppervlakken en op moeilijk begaanbaar terrein.
- Verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|4-taktmotor
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Aandrijving - vermogen (kW)
|18,5
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|23800
|Werkbreedte (mm)
|1350
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1700
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2000
|Vuilreservoir (l)
|600
|hellingsgraad (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|14
|Filteroppervlak (m²)
|13
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|1698
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1695
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1698
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Verpakkingsinhoud
- Zakfilter
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Videos
Toepassingen
- Voor gebruik in gieterijen, ijzer- en staalfabrieken en zware industriële hallen
- Ideaal in bouw- en grondstoffenbedrijven en op bouwplaatsen
- Voor toepassing in de metaalverwerkende industrie en in productiehallen
- Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen en laadruimtes