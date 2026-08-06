Compact, wendbaar, onderhoudsarm, rijk uitgerust en bijzonder eenvoudig en comfortabel in het gebruik: de zitveegzuigmachine KM 85/50 R van Kärcher. Standaard aan boord bevinden zich een krachtige, duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah en de bijbehorende snellader. Ook behoren een tweede zijborstel voor een verhoging van de oppervlakteprestatie met tot wel 40 procent en een groot stoffilter voor stofvrij werken, inclusief comfortabele stoffilterreiniging vanuit de stoel, tot de uitrusting. De aan beide zijden uitwijkende zijborstels beschikken over een toerentalregeling; de pendelend gelagerde, zonder gereedschap verwisselbare hoofdveegrol met van buitenaf zichtbare slijtage-indicator zorgt ook op oneffen vloeren voor de beste reinigingsresultaten. Door zijn wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid is het apparaat ook geschikt voor gebruik in krappe en volgestouwde ruimtes. Daarnaast biedt het een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals een zwaailicht voor meer veiligheid in de werkomgeving en niet-streepvormende massief rubberen wielen ter bescherming van de vloeren. Ten slotte maakt het geïntegreerde Home-Base-systeem het mogelijk om extra schoonmaakbenodigdheden mee te nemen.