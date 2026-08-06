Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB
Standaard uitgerust met een Li-Ion accu, snellader en twee zijborstels overtuigt de wendbare zitveegmachine door een hoge oppervlakteprestatie en geringe onderhoudsbehoefte.
Compact, wendbaar, onderhoudsarm, rijk uitgerust en bijzonder eenvoudig en comfortabel in het gebruik: de zitveegzuigmachine KM 85/50 R van Kärcher. Standaard aan boord bevinden zich een krachtige, duurzame lithium-ionaccu met een capaciteit van 90 Ah en de bijbehorende snellader. Ook behoren een tweede zijborstel voor een verhoging van de oppervlakteprestatie met tot wel 40 procent en een groot stoffilter voor stofvrij werken, inclusief comfortabele stoffilterreiniging vanuit de stoel, tot de uitrusting. De aan beide zijden uitwijkende zijborstels beschikken over een toerentalregeling; de pendelend gelagerde, zonder gereedschap verwisselbare hoofdveegrol met van buitenaf zichtbare slijtage-indicator zorgt ook op oneffen vloeren voor de beste reinigingsresultaten. Door zijn wendbaarheid en manoeuvreerbaarheid is het apparaat ook geschikt voor gebruik in krappe en volgestouwde ruimtes. Daarnaast biedt het een eenvoudig bedieningsconcept met handige details, zoals een zwaailicht voor meer veiligheid in de werkomgeving en niet-streepvormende massief rubberen wielen ter bescherming van de vloeren. Ten slotte maakt het geïntegreerde Home-Base-systeem het mogelijk om extra schoonmaakbenodigdheden mee te nemen.
Kenmerken en voordelen
Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplekOverzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen. Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld. In hoogte verstelbaar stuurwiel.
Lithium-ionbatterij met lange levensduurSnellader om de accu volledig op te laden in slechts 2 uur. Onderhoudsvrij batterijsysteem zonder water bij te vullen. Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegenheidsladen.
Krachtig filtersysteemVlakfilter van polyester. Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel vanuit de stoel van de operator. Filter bereikbaar zonder gereedschap dankzij ver te openen kap.
Slim vuilreservoir
- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.
- Rollen op de vuilcontainer vereenvoudigen het gebruik bij het legen.
Geïntegreerd thuisbasissysteem en opslagruimte
- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.
- Groot opbergvak op achterkant van de machine.
Indicatie van slijtage van de hoofdbezem
- Van buiten gemakkelijk en comfortabel bereikbaar.
- Nauwkeurige bepaling van omsteltijd.
Uitwijkende zijbezem
- Beschermt de zijbezem tegen beschadigen.
- Robuuste en betrouwbare uitvoering.
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
Compact ontwerp voor maximale wendbaarheid
- Zeer goede wendbaarheid van de machine.
- Ook bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen waar de ruimte beperkt is.
- Door normale deuropeningen (90 cm) rijden is mogelijk.
Toerentalregeling van de zijbezems
- Voor de aanpassing van het toerental van de zijbezem aan elk soort en elke hoeveelheid vuil.
- Reduceert eventueel opdwarrelend stof.
Op pendel gemonteerde hoofdborstelrol
- Bijstellen niet nodig.
- Uitstekende vuilopname, zelfs op oneffen vloeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 1000
|Type aandrijving
|Elektrisch
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|6510
|Max. oppervlakteprestaties met 2 zijborstels (m²/u)
|6510
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1085
|Capaciteit batterij (Ah)
|90
|Batterij voltage (V)
|25,6
|batterijduur (u)
|max. 2
|Vuilreservoir (l)
|50
|hellingsgraad (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Laadcapaciteit (kg)
|max. 90
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|210,7
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|185
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|212,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1350 x 1100 x 1300
Verpakkingsinhoud
- Wielen, niet afgevend
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Mechanische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Regelbaar toerental voor de zijbezems
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Mobiel vuilreservoir
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
- Multi-functioneel bedieningspaneel
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Uitstekend geschikt voor het reinigen van productie-, magazijn- en kleinere logistiekhallen
- Voor snelle onderhoudsreiniging in parkeergarages en op parkeerplaatsen
- Ook voor kleinere objecten zoals (kleine) technische bedrijven, schoolpleinen, tankstations of autodealers