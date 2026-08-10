Betaalautomaat M 80 3
Zuiverheid die inspireert: de mattenreiniger reinigt vloermatten tot een breedte van 80 cm waterloos en effectief.
Met zijn krachtige borstels en volledig zonder water verwijdert de mattenreiniger op een zeer efficiënte en zachte manier opgehoopt vuil van vloermatten. In vergelijking met conventionele apparaten heeft de stofzuiger een extra brede sleuf waar vloermatten tot 80 centimeter breed in passen. U kunt de looptijd traploos kiezen tot een duur van 10 minuten. De elektronische muntproever kan snel en individueel worden geprogrammeerd voor gebruik met verschillende munten en penningen. De optioneel verkrijgbare mattenhouder zorgt voor extra comfort tijdens het schoonmaken, het optioneel verkrijgbare regenbeschermdak minimaliseert het binnendringen van regenwater in het apparaat. Met dit product overtuigt u uw klanten en upgradet u tevens uw locatie!
Kenmerken en voordelen
Effectieve borstelharenGrondige en snelle reiniging van de vloermatten gegarandeerd voor elke carwash klant.
Brede invoeropeningEfficiënt reinigen van automatten met een breedte tot 80 cm.
Elektronische munttesterIndividuele en eenvoudige programmering. Gebruik van verschillende soorten munten en penningen.
Programmeerbare looptijd
- Traploze instelling van de looptijd tot 10 minuten.
- Voor individuele aanpassing aan plaatselijke omstandigheden.
Vloermat intrekbaar vanaf de voorkant
- Vuil blijft niet op het apparaat liggen.
- Verzorgd aanzien.
Vuiltrechter
- Vuil valt direct in een vuilreservoir.
- Gegarandeerd altijd schone automatten.
Specificaties
Technische gegevens
|Beschermingsklasse
|IP44
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
Uitvoering
- Toepassing: Reiniging van vloermatten
Toepassingen
- Waterloze reiniging van vloermatten bij benzinestations en zelfbedieningswascentra