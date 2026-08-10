Met zijn krachtige borstels en volledig zonder water verwijdert de mattenreiniger op een zeer efficiënte en zachte manier opgehoopt vuil van vloermatten. In vergelijking met conventionele apparaten heeft de stofzuiger een extra brede sleuf waar vloermatten tot 80 centimeter breed in passen. U kunt de looptijd traploos kiezen tot een duur van 10 minuten. De elektronische muntproever kan snel en individueel worden geprogrammeerd voor gebruik met verschillende munten en penningen. De optioneel verkrijgbare mattenhouder zorgt voor extra comfort tijdens het schoonmaken, het optioneel verkrijgbare regenbeschermdak minimaliseert het binnendringen van regenwater in het apparaat. Met dit product overtuigt u uw klanten en upgradet u tevens uw locatie!