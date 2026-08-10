Betaalautomaat M 80 Sm
Reinheid met een druk op de knop: de mattenreiniger reinigt vloermatten tot een breedte van 80 cm effectief en zonder water.
Met zijn krachtige borstels en volledig zonder water verwijdert de mattenreiniger op een zeer efficiënte en zachte manier opgehoopt vuil van vloermatten. In vergelijking met conventionele apparaten heeft de stofzuiger een extra brede sleuf waar vloermatten tot 80 centimeter breed in passen. U kunt de looptijd traploos kiezen tot een duur van 10 minuten. Het apparaat wordt gestart met een startknop. De optioneel verkrijgbare mattenhouder zorgt voor extra comfort tijdens het schoonmaken, het optioneel verkrijgbare regenbeschermdak minimaliseert het binnendringen van regenwater in het apparaat. Met dit product overtuigt u uw klanten en upgradet u tevens uw locatie!
Kenmerken en voordelen
Effectieve borstelharenGrondige en snelle reiniging van vloermatten voor elke autowasklant.
Brede invoeropeningEfficiënt reinigen van automatten met een breedte tot 80 cm.
Handige startknopAls gratis extra aanbieding voor autowasklanten of voor uw eigen behoeften.
Programmeerbare looptijd
- Traploze instelling van de looptijd tot 10 minuten.
- Voor individuele aanpassing aan plaatselijke omstandigheden.
Vuiltrechter
- Vuil valt direct in een vuilreservoir.
- Gegarandeerd altijd schone automatten.
Specificaties
Technische gegevens
|Beschermingsklasse
|IP44
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
Uitvoering
- Toepassing: Reiniging van vloermatten
Toepassingen
- Waterloze vloermattenreiniging bij benzinestations, zelfbedieningswascentra, voor persoonlijk gebruik