Hortum Uzatma Bağlantısı
3,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, çalışma yarıçapını ve hareket serbestliğini artırarak, özellikle merdiven temizliğinde veya araç içi temizliğinde çalışmayı kolaylaştırır. Pratik hortum uzatması, Ev ve Bahçe serisindeki tüm Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Standart iç çap (mm)
|35
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|3600 x 55 x 64
Uyumlu makineler
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18 (BY-)
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 (BSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- KWD 6 P S V-30/8/22/T (BSY)
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 S V-17/6/20 Araç Tipi Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/4/20 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
Uygulama alanları
- Araç içi
- Restorasyon
- Atölyeler
- Hobi alanları
- Mahzen ve depolar
- Garajlar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Giriş alanları
- Merdivenler