Hortum Uzatma Bağlantısı

3,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, Home & Garden serisindeki tüm Kärcher ıslak kuru elektrikli süpürgeler için uygundur ve daha büyük bir çalışma yarıçapı ve daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.