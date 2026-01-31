Feinsteinzeugreiniger RM 753, 10l

Tüm ince seramik karolar için özel temizleyici. Yağı, gresi ve madeni kirleri güvenilir bir şekilde çözer. Karoların kaymazlık özelliklerini bozmaz. Yüzey aktif madde içermez ve kolayca ayrılır.

İster bakım temizliği ister derinlemesine temizlik için olsun: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, sırsız, açık gözenekli ince taş karolar için her zaman en uygun seçimdir. Sadece yağ, gres ve mineral kirliliğini zahmetsizce gidermekle kalmaz, aynı zamanda yüzey aktif madde ve enzim içermeyen formülasyonu hızlı yeniden kirlenmeyi etkili bir şekilde önler ve hoş, taze bir koku sağlar. Hafif alkali ve az köpüklü deterjan, hem manuel olarak hem de bir ovma kurutucusu ile kullanılabilir. Kärcher, bakım temizliği için tek adımlı yöntemi ve derinlemesine temizlik için iki adımlı yöntemi önermektedir. Bina temizliği sektöründeki profesyoneller de toksik olmayan temizleyicinin yüksek kullanıcı güvenliğinden faydalanmaktadır. Gerekirse, FloorPro RM 753 yağ separatörlerinde kullanım için de uygundur.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 10
Paketleme ünitesi (Parça(lar)) 1
pH 10,5
Ağırlık (kg) 11,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 12,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 230 x 188 x 307
Ürün
  • Çok kirli ince taş karolar için güçlü derinlemesine temizleyici
  • Yağ, gres ve mineral kirliliğini giderir
  • Çok iyi ıslatma
  • Düşük köpüklü formülasyon
  • Son derece ekonomik
  • Taze ve hoş bir koku
  • Hızlı yağ ve su ayırıcı (Yağ ve suyu kolay ayırmak için)
  • NTA içermez
  • Tensit ve enzim içermez
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
  • EUH 210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
Uygulama alanları
  • Zemin temizleme
