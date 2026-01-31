İster bakım temizliği ister derinlemesine temizlik için olsun: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753, sırsız, açık gözenekli ince taş karolar için her zaman en uygun seçimdir. Sadece yağ, gres ve mineral kirliliğini zahmetsizce gidermekle kalmaz, aynı zamanda yüzey aktif madde ve enzim içermeyen formülasyonu hızlı yeniden kirlenmeyi etkili bir şekilde önler ve hoş, taze bir koku sağlar. Hafif alkali ve az köpüklü deterjan, hem manuel olarak hem de bir ovma kurutucusu ile kullanılabilir. Kärcher, bakım temizliği için tek adımlı yöntemi ve derinlemesine temizlik için iki adımlı yöntemi önermektedir. Bina temizliği sektöründeki profesyoneller de toksik olmayan temizleyicinin yüksek kullanıcı güvenliğinden faydalanmaktadır. Gerekirse, FloorPro RM 753 yağ separatörlerinde kullanım için de uygundur.