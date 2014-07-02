Replacement O-ring set
Replacement O-ring set for easy replacement of O-rings and safety plugs for pressure washer accessories.
Specifications
Technical data
|Colour
|black
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|17 x 17 x 13
Compatible machines
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home Plus
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 WCM Flex eco!Booster
- K 4 WCM Flex eco!Booster Car & Home
- K 4 WCM Flex eco!Booster Car Plus
- K 4 WCM Flex eco!Booster Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM Flex eco!Booster
- K 5 WCM Flex eco!Booster Car & Home
- K 5 WCM Flex eco!Booster Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 WCM Flex eco!Booster
- K Silent eco!Booster