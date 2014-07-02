Dây áp lực nối dài 6m; XH 6 Q
Dây áp lực nối dài 6m mang lại khả năng linh hoạt cao hơn. Sản phẩm chất lượng cao, mạnh mẽ và bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.
Tính năng và ưu điểm
Nối dài dây áp lực 6m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|6
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,751
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,904
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|245 x 245 x 55