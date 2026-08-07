1-litre cleaning agent container for cup foam lance advanced
Additional 1-litre cleaning agent container for quick replacement of the cleaning agent (for foam lance 2.112-017.0 and 2.112-018.0).
Additional 1-litre cleaning agent container for quick replacement of the cleaning agent (for foam lance 2.112-017.0 and 2.112-018.0).
Specifications
Technical data
|Connecting thread
|M22 x 1.5
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.085
Compatible machines
- Cup foam lance Advanced
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C EASY! *AU
- HD 5/11 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/12 C Plus EASY!
- HD 5/12 CX Plus EASY!
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15 ST M *AU