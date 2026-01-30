Brosse douce
Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Grâce à ses poils souples et doux, la brosse douce nettoie de manière durable et sans laisser de résidus. Elle a été spécialement conçue pour le VC 4 Cordless (Premium) myHome, le VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et le VC 7 Cordless yourMax. De plus, sa largeur ainsi que ses poils coudés, fins et ovales, en font une brosse idéale pour nettoyer sans laisser de trace et dépoussiérer efficacement les petites et grandes surfaces ainsi que les surfaces délicates.
Caractéristiques et avantages
Poils souples
- Ne laisse pas de traces lors du nettoyage des surfaces délicates.
Poils coudés
- Utilisation optimale de l'espace pour un nettoyage facile des grandes surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|410 x 45 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Mobilier