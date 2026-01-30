Zachte borstel
Reinigt gevoelige oppervlakken zacht en zorgvuldig: de zachte borstel is het ideale accessoire voor de VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily en VC 7 Cordless yourMax draadoze stofzuigers.
Dankzij de zachte borstelharen reinigt de zachte borstel langdurig en laat geen residu achter. De borstel is speciaal ontwikkeld voor de VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily en de VC 7 Cordless yourMax stofzuigers. De borstel maakt indruk met zijn breedte en de schuine, smalle en ovale haren en is daarom perfect voor het reinigen zonder sporen achter te laten en het efficiënt afstoffen van grote, kleine en gevoelige oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Zachte borstelharen
- Laat geen sporen achter bij het reinigen van gevoelige oppervlakken.
Schuine borstelharen
- Optimaal gebruik van de ruimte voor het eenvoudig reinigen van grotere oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|410 x 45 x 55
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Meubels