Cartouche de détartrage
Détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur Kärcher. Il suffit de le mettre en place – et voilà !
La cartouche de détartrage protège la technique du nettoyeur vapeur de l'entartrage et assure une longue durée de vie à l'appareil. L'utilisation et le remplacement de la cartouche de détartrage sont simples et la cartouche usagée peut ensuite être jetée avec les déchets ménagers.
Caractéristiques et avantages
Protège les équipements techniques de l'appareil contre les dépôts calcaires
- Favorise la longévité du nettoyeur vapeur.
Remplacement simple et rapide de la cartouche
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|56 x 56 x 163
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher