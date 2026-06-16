Ontkalkingspatroon
Voor een snelle en efficiënte ontkalking van de Kärcher stoomreiniger SC 3 Easy Fix. - Gewoon insteken - en klaar is kees!.
Eenvoudig en doeltreffend: als het lampje van het ontkalkingspatroon rood brandt op het scherm van uw SC 3 toestel, moet u enkel het huidige ontkalkingspatroon eruit halen en een nieuwe erin steken. Vervolgens druk u op de knop – en u bent weer klaar om net als voordien door te gaan met uw stoomreiniging.
Kenmerken en voordelen
Beschermt de apparaattechniek tegen verkalking
- Ondersteunt de langdurige prestaties van de stoomreiniger.
Eenvoudige en snelle vervanging van het patroon
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|56 x 56 x 163
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Toepassingen
- Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers