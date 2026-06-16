Eenvoudig en doeltreffend: als het lampje van het ontkalkingspatroon rood brandt op het scherm van uw SC 3 toestel, moet u enkel het huidige ontkalkingspatroon eruit halen en een nieuwe erin steken. Vervolgens druk u op de knop – en u bent weer klaar om net als voordien door te gaan met uw stoomreiniging.