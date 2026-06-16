Ontkalkingspatroon

Voor een snelle en efficiënte ontkalking van de Kärcher stoomreiniger SC 3 Easy Fix. - Gewoon insteken - en klaar is kees!.

Eenvoudig en doeltreffend: als het lampje van het ontkalkingspatroon rood brandt op het scherm van uw SC 3 toestel, moet u enkel het huidige ontkalkingspatroon eruit halen en een nieuwe erin steken. Vervolgens druk u op de knop – en u bent weer klaar om net als voordien door te gaan met uw stoomreiniging.

Kenmerken en voordelen
Beschermt de apparaattechniek tegen verkalking
  • Ondersteunt de langdurige prestaties van de stoomreiniger.
Eenvoudige en snelle vervanging van het patroon
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 56 x 56 x 163
Toepassingen
  • Ontkalking voor Kärcher stoomreinigers