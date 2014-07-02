Coude en plastique en DN 35 destiné à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières dotés de flexibles d'aspiration disposant d'un raccord à attache 1.0 et donc en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.