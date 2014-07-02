Bocht, kunststof
DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).
Kunststof DN 35 bochtstuk voor gebruik met alleszuigers met zuigslangen die zijn uitgerust met een clip 1.0-aansluiting en daardoor over het algemeen compatibel zijn met zuigers van bouwjaar tot en met 2016. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Materiaal
|Kunststof
|Aansluiting aan de accessoire-kant
|Conus
|Aansluiting op de zuigslang¹⁾
|Clip 1.0
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|245 x 70 x 50