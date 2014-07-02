Bocht, kunststof

DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 1.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).

Kunststof DN 35 bochtstuk voor gebruik met alleszuigers met zuigslangen die zijn uitgerust met een clip 1.0-aansluiting en daardoor over het algemeen compatibel zijn met zuigers van bouwjaar tot en met 2016. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.

Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Materiaal Kunststof
Aansluiting aan de accessoire-kant Conus
Aansluiting op de zuigslang¹⁾ Clip 1.0
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 245 x 70 x 50
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