Kunststof DN 35 bochtstuk voor gebruik met alleszuigers met zuigslangen die zijn uitgerust met een clip 1.0-aansluiting en daardoor over het algemeen compatibel zijn met zuigers van bouwjaar tot en met 2016. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.