Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 2 mètres dispose d'un verrouillage par clic tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Ces derniers sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.