Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 2 mètres dispose d'un verrouillage par clic tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Ces derniers sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|2
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Finition
|Standard
|Raccord côté accessoire¹⁾
|Attache 2.0
|Raccord côté appareil²⁾
|Verrouillage par clic
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|460 x 360 x 90