Zuigslang
Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met droogzuigers van Kärcher. De slang van 2 m wordt met een kliksluiting op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Deze laatste is compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Uitvoering
|Standaard
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|Clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Kliksluiting
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|460 x 360 x 90