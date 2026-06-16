Zuigslang

Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers.  2 m lang. Nominale diameter: DN 35.

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met droogzuigers van Kärcher. De slang van 2 m wordt met een kliksluiting op het apparaat aangesloten en met een clip 2.0-aansluiting op accessoires. Deze laatste is compatibel met stofzuigers van modeljaar 2017.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 2
Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Uitvoering Standaard
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ Clip 2.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Kliksluiting
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 460 x 360 x 90
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