Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.

Flexible haute pression, 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 10/155 °C/220 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 220
Longueur (m) 15
Filetage des raccords 2 x M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 4,5