H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
Flexible de rechange avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à partir de l'année 2009). Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
- Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système de raccord rapide (Quick Connect)
- Pour un nettoyage facile
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 264 x 65
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
Accessoires
Piéces détachées H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
