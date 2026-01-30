H 10 Q HR hogedrukslang
Vervang hogedrukslang met Quick Connect-adapters. Voor Kärcher-apparaten van de klassen K 4-K 5-K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009). De hogedrukslang is 10m lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.
Voor een snelle en comfortabele reiniging: de 10 meter lange vervangende hogedrukslang kan eenvoudig worden bevestigd aan Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4, K5 en K 7 met slanghaspel en Quick Connect-adapters vanaf bouwjaar 2009 of later. De hogedrukslang is 10 meter lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.
Kenmerken en voordelen
Vervangslang van 10 m
- Grote actieradius.
Quick Connect adaptor
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Quick-connect systeem
- Voor gemakkelijk reinigen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|245 x 264 x 65
Compatibele apparaten
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.