Raccord mâle / mâle G1 => G1
À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.
À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau avec filet de vis interne. Filet de vis pour le raccord : G1 (33,3 mm) sur G1 (33.3 mm).
Caractéristiques et avantages
Raccord permettant la connection
- Raccordement rapide de connecteurs d'eau avec filetage interne à une pompe avec filetage interne.
Filetage amélioré
- Jonction en toute sécurité de l'adaptateur
Installation sans outils
- Pas besoin d'outils pour le raccordement
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|1" vers 1"
|Taille du filetage
|G1
|Diamètre
|1″
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|35 x 75 x 35
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge