Aansluitstuk klein G1 op G1
Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.
Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting met binnenschroefdraad. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk
- Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendraad aan een pomp met binnendraad.
Verbeterde aansluitdraad
- Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Installatie zonder gereedschap
- Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|1" tot 1"
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|1″
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|35 x 75 x 35
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.