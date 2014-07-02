Bronpomp BP 4 Deep Well
BP 4 Deep Well besproeiingspomp - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een robuuste, roestvrij stalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.
De BP 4 Deep Well drukopvoer-dompelpomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen. Hij is zowel geschikt voor het besproeien van uw tuin en - in combinatie met een drukschakelaar - ook voor de wateraanvoer in het huishouden. Door grondwater te gebruiken uit uw eigen (diepe) bron rondom uw huis en in uw tuin zal u een grote besparing opleveren van drinkbaar water. De roestvrij stalen pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn zeer robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het meegeleverde touw van 15 m kan aan de pomp worden bevestigd waardoor hij veilig kan worden neergelaten in de schacht van de bron. Met de aan-/uitknop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp comfortabel en veilig worden bediend. De meegeleverd set voor de slangaansluitng kan worden gebruikt om zowel slangen van 3/4" als van 1" zonder problemen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagventielen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraadLangere levendsduur en schokbestendig
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Staande poot als hulp bij de installatieBetrouwbare bescherming tegen vuil bij het neerlaten en installeren van de pomp.
Aan/uit-knop aan kabeleinde
- Praktische en veilige bediening van de pomp
Inclusief bevestigingstouw van 15 m
- Om de pomp veilig te kunnen vasthouden
Geïntegreerde voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|700
|Max. wateropbrengst (l/u)
|< 4600
|Opvoerhoogte (m)
|43
|Werkdruk (bar)
|max. 4,3
|Pompdiepte (m)
|max. 12
|Minimum diameter van de putbuis (mm)
|150
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|15
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|zilver
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|105 x 105 x 710
Inbegrepen bij levering
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
- Bevestigingstouw van 30 m. inbegrepen
Uitvoering
- Geïntegreerd terugslagventiel
- Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Staande poot als hulp bij de installatie
- Geïntegreerde voorfilter
- Optie om bevestigingstouw te gebruiken
- Aparte aan/uit-knop aan het einde van de kabel
Toepassingen
- De tuin besproeien met water uit putten.
Toebehoren
Onderdelen BP 4 Deep Well
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.