Bronpomp BP 4 Deep Well

De BP 4 Deep Well drukopvoer-dompelpomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen. Hij is zowel geschikt voor het besproeien van uw tuin en - in combinatie met een drukschakelaar - ook voor de wateraanvoer in het huishouden. Door grondwater te gebruiken uit uw eigen (diepe) bron rondom uw huis en in uw tuin zal u een grote besparing opleveren van drinkbaar water. De roestvrij stalen pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn zeer robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het meegeleverde touw van 15 m kan aan de pomp worden bevestigd waardoor hij veilig kan worden neergelaten in de schacht van de bron. Met de aan-/uitknop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp comfortabel en veilig worden bediend. De meegeleverd set voor de slangaansluitng kan worden gebruikt om zowel slangen van 3/4" als van 1" zonder problemen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagventielen.