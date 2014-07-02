Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)
Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).
Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Y compris un adaptateur au robinet
- Pour un raccord rapide des raccords à la pompe
Système pratique de clic
- Facilite le raccord des tuyaux à la pompe
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|79 x 42 x 42
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge