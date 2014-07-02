Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1

Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.

Basic aansluitset voor de aansluiting van waterslangen van 1/2" (13 mm) aan tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik met praktisch click- systeem. Aansluitset is geschikt voor alle hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).

Kenmerken en voordelen
Omvat kraanaansluiting
  • Voor een snelle aansluiting van de koppeling aan de pomp
Praktische click-systeem
  • Zorgt voor een gemakkelijkere aansluiting van de slangen aan de pomp
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 79 x 42 x 42
Toepassingen
  • Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
  • Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.