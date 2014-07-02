Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1
Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.
Basic aansluitset voor de aansluiting van waterslangen van 1/2" (13 mm) aan tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik met praktisch click- systeem. Aansluitset is geschikt voor alle hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Omvat kraanaansluiting
- Voor een snelle aansluiting van de koppeling aan de pomp
Praktische click-systeem
- Zorgt voor een gemakkelijkere aansluiting van de slangen aan de pomp
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|79 x 42 x 42
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.