Raccord rapide complet 3/4" (19mm)
Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.
Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.
Caractéristiques et avantages
Grand diamètre
- Pour un débit d'eau amélioré
Y compris un adaptateur au robinet
- Pour un raccord rapide des raccords à la pompe
Système pratique de clic
- Facilite le raccord des tuyaux à la pompe
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|84 x 59 x 59
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge