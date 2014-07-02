Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1

Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.

Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" waterslangen (19 mm) op t uinpomepn en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik met een praktisch click-systeem. De aansluitset is ontworpen voor een grotere waterdoorstroming en is geschikt voor alle pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).

Kenmerken en voordelen
Grote diameter
  • Voor een grotere wateropbrengst
Omvat kraanaansluiting
  • Voor een snelle aansluiting van de koppeling aan de pomp
Praktische click-systeem
  • Zorgt voor een gemakkelijkere aansluiting van de slangen aan de pomp
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 84 x 59 x 59
Toepassingen
  • Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
  • Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.