Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" waterslangen (19 mm) op t uinpomepn en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik met een praktisch click-systeem. De aansluitset is ontworpen voor een grotere waterdoorstroming en is geschikt voor alle pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).