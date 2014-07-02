Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1
Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" waterslangen (19 mm) op t uinpomepn en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik met een praktisch click-systeem. De aansluitset is ontworpen voor een grotere waterdoorstroming en is geschikt voor alle pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Grote diameter
- Voor een grotere wateropbrengst
Omvat kraanaansluiting
- Voor een snelle aansluiting van de koppeling aan de pomp
Praktische click-systeem
- Zorgt voor een gemakkelijkere aansluiting van de slangen aan de pomp
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|84 x 59 x 59
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.
- Voor het leveren van water aan toiletten en wasmachines.