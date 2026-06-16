Rotabuse, petit, 035

La nouvelle rotabuse Performance (taille de buse 035) minimise les pertes de puissance internes et améliore considérablement la qualité du faisceau. Il possède un jet crayon rotatif, avec lequel il crée 10 fois la puissance de nettoyage. Comparé à son prédécesseur, il offre jusqu'à 50% de performances de surface et de nettoyage. En outre, la buse en céramique et la bague de roulement en céramique garantissent une durée de vie extrêmement longue. Le coupe-poussière permet une pression de travail de max. 180 bars / 18 MPa et convient pour des températures de l'eau jusqu'à 60 ° C