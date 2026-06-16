Vuilfrees, klein, 035
De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een groot verschil : tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.
Met de nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) zijn de interne krachtverliezen tot een minimum beperkt en de spuitkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Hij is uitgerust met een roterende punstraal voor een 10 maal hogere reinigingskracht. In vergelijking met zijn voorganger, behaalt hij tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties. Met een keramische sproeier en lagerring voor een extreem lange werktijd. De vuilfrees behaalt een werkdruk van max. 180 bar/18 MPa en is geschikt voor een watertemperatuur tot 60°C.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
- Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
- Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
- Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
- Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Sproeiergrootte ( )
|35
|Grootte
|klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|155 x 60 x 60