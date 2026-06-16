Vuilfrees, klein, 035

Met de nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) zijn de interne krachtverliezen tot een minimum beperkt en de spuitkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Hij is uitgerust met een roterende punstraal voor een 10 maal hogere reinigingskracht. In vergelijking met zijn voorganger, behaalt hij tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties. Met een keramische sproeier en lagerring voor een extreem lange werktijd. De vuilfrees behaalt een werkdruk van max. 180 bar/18 MPa en is geschikt voor een watertemperatuur tot 60°C.