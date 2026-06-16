Hogedrukreiniger HD 5/12 CX Plus

De compacte, lichte en veelzijdige HD 5/12 CX Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt een uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticale als horizontale bediening. De machine is uitgerust met een uitgekiende opbergruimte voor accessoires en de messing cilinderkop en de automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. In het uitrustingspakket zijn ook het nieuw ontwikkelde EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelsluitingen opgenomen. Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen de bediening vijf keer sneller dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. Moeiteloze bediening en tijdbesparende op- en afbouw zijn daarom standaard en representatief voor het succesvolle totaalconcept van de machine.